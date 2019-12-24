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مرأة

طريقة عمل كب كيك الفراولة بأسهل الخطوات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك الفراولة
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هاجر هانئ
كب كيك الفراولة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يعشقها الأطفال، لنقدم لكم طريقة عمل كب كيك الفراولة من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير كب كيك الفراولة
نصف كوب عصير فراولة 
نصف كوب لبن بودرة 
1 و ثلاثة أرباع كوب دقيق 
2 بيض 
75 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
1 و ربع كوب سكر 
نصف ملعقة صغيرة 
ملح 
فانيليا 

-التزيين
كريمة زبدة 
لون طعام اخضر 
لون طعام اسود 
سبرنكلز أحمر 
سبرنكلز فضى 
عجينة سكر بيضاء 
عجينة سكر حمراء 

طريقة تحضير كب كيك الفراولة
* يخلط السكر مع الزبدة السايحة وعصير الفراولة والبيض والفانيليا
* يضاف الدقيق والبيكنج باودر والملح
* يقلب كل الخليط ويصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
* توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
* يترك الكب كيك ليبرد
* تلون كريمة الزبدة مع لون الطعام الأخضر والأسود
* يزين الكب كيك بكريمة الزبدة الملونة والسبرنكلز والفيونكة بعجينة السكر
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