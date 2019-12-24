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رياضة

سيد عبد الحفيظ: الكرة غدارة.. وسرعة تطبيق الـ VAR مفيد للأهلي والمنافسين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
تطبيق تقنية الفيديو
تطبيق تقنية الفيديو
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محمد رشاد
يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن نقطة التحول في مباراة الشياطين الحمر أمام الاتحاد السكندري، كانت في أداء اللاعبين خلال الشوط الثاني.

وفاز الأهلي 4-0 على حساب مضيفه الاتحاد السكندري في مباراة الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الجوكر" عبر فضائية "الحدث اليوم": "أتيحت لنا أكثر من فرصة، أحترم الاتحاد السكندري وأداؤه، دخلنا المباراة متأخرًا ويجب أن نضع في الحسبان ذلك، لأننا يمكن أن نستقبل هدفا أو أكثر، علينا أن نعمل أكثر لكي ندخل المباراة سريعًا".

وأردف سيد عبدالحفيظ : "يجب أن نعلم أن كرة القدم غدارة، ويجب أن نتعامل معها بكل الحرص والتركيز ومنتهى الاحترام للخصم ، يجب أن نغلق صفحة الدوري ويكون تركيزنا على المباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم سيد عبدالحفيظ، تصريحاته: "أيًا كان الوضع في التحكيم يجب أن نطبق تقنية الـVAR سريعًا، سنرتاح جدًا سواء أنا أو المنافس وكل الفرق ، الكرة الأوروبية تسبقنا بكثير جدًا وأمورهم التحكيمية هناك مقبولة والناس لا تعترض بشكل كبير جدًا ورغم ذلك طبقوا الفار".
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