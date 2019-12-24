سيد عبد الحفيظ: الكرة غدارة.. وسرعة تطبيق الـ VAR مفيد للأهلي والمنافسين

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن نقطة التحول في مباراة الشياطين الحمر أمام الاتحاد السكندري، كانت في أداء اللاعبين خلال الشوط الثاني.





وفاز الأهلي 4-0 على حساب مضيفه الاتحاد السكندري في مباراة الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.





وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الجوكر" عبر فضائية "الحدث اليوم": "أتيحت لنا أكثر من فرصة، أحترم الاتحاد السكندري وأداؤه، دخلنا المباراة متأخرًا ويجب أن نضع في الحسبان ذلك، لأننا يمكن أن نستقبل هدفا أو أكثر، علينا أن نعمل أكثر لكي ندخل المباراة سريعًا".





وأردف سيد عبدالحفيظ : "يجب أن نعلم أن كرة القدم غدارة، ويجب أن نتعامل معها بكل الحرص والتركيز ومنتهى الاحترام للخصم ، يجب أن نغلق صفحة الدوري ويكون تركيزنا على المباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا".



