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أخبار العالم

المكسيك تفضي السرية على عملية فاشلة للقبض على نجل إل تشابو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن السلطات فرضت السرية على العملية الأمنية الفاشلة للقبض على أوفيديو جوزمان، نجل خواكين جوزمان قائد إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع المكسيكية تأكيدها أنه تم فرض السرية على تفاصيل العملية لمدة 5 سنوات، بهدف منع الجماعات الإجرامية الأخرى من الاستفادة من أي معلومات، و"تقليد" الأساليب التي استخدمتها عصابة "سينالوا" لإفشال العملية الأمنية.

يذكر أن أوفيديو جوزمان الملقب بـ"إل راتون" الذي يعتبر أحد أكبر القياديين في عصابة مخدرات "سينالوا" المكسيكية، ونجل الزعيم المسجون للعصابة خواكين جوزمان الملقب "إل تشابو" أو "القصير"، اعتقل في مدينة كولياكان المكسيكية في أكتوبر الماضي، لكن عناصر العصابات تمكنوا من تحريره بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش والشرطة دامت عدة ساعات، وتحولت إلى "حرب شوارع" في المدينة.
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