المكسيك تفضي السرية على عملية فاشلة للقبض على نجل إل تشابو

أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن السلطات فرضت السرية على العملية الأمنية الفاشلة للقبض على أوفيديو جوزمان، نجل خواكين جوزمان قائد إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد.





ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع المكسيكية تأكيدها أنه تم فرض السرية على تفاصيل العملية لمدة 5 سنوات، بهدف منع الجماعات الإجرامية الأخرى من الاستفادة من أي معلومات، و"تقليد" الأساليب التي استخدمتها عصابة "سينالوا" لإفشال العملية الأمنية.



