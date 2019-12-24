AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحفيظ: الأهلي يقدم كرة عالمية مع فايلر.. ومباراة بلاتينيوم مهمة لتحسين مركزنا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
فايلر
فايلر
Advertisements
محمد رشاد
أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالمدير الفني للفريق ريني فايلر بعد الفوز على الاتحاد السكندري 4-0 مساء الاثنين في بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية "الوضع ليس سهلا في ظل ضغط جدول المباريات، نثق في كل اللاعبين، وكنا نعلم صعوبة مواجهة الاتحاد، فلم يدخل مرماه سوى 5 أهداف فقط في 9 جولات، مما يبين شخصية المنافس وكفاءة مديره الفني طلعت يوسف في مواجهات كبيرة ضد المصري والإسماعيلي والمقاصة".

وأضاف "الكرة العالمية لا يهم من يستحوذ على الكرة بل الفريق بأكمله، وكذلك حارس المرمى جزء من الفريق وله دور في بناء الهجمات، ريني فايلر يعتمد على هذه الفلسفة، وينبه على اللاعبين أن يتحرك الجميع في كل الاتجاهات، والأهم أن يكون تمركز الفريق منضبطا في كل أرجاء الملعب".

وواصل "كل مباراة أصعب مما قبلها، من الضروري التركيز واحترام المنافس، مواجهة بلاتينيوم مهمة جدا، لأنه من المهم أن نحسن ترتيبنا في جدول المجموعة".

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم الزيمبابوي السبت المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

معزة السبب| رواد التواصل يكشفون سبب تعذيب وقتل كلب المطرية

هيئة الأرصاد تحذر: تقلبات جوية بدءا من الغد| فيديو

احمد شوبير عقب رباعية الاتحاد: مين يقدر على الأهلي

اللواء فاروق المقرحي يوضح الخطأ الذي وقعت نائبة الشرقية مطلقة النار.. فيديو

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي| قصة تهديده بسبب السخرية من الملك فاروق

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء24/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور