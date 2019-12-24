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حوادث

القبض على المتورطين فى واقعة تعذيب كلب المطرية حتى الموت

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
صورة أرشيفية - كلب
صورة أرشيفية - كلب
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محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٤ أشخاص من المتورطين فى واقعة ضرب و تعذيب كلب بحى المطرية حتى الموت.

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وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم.

وخلال التحقيق مع المتهمين، ادعوا أن الكلب قام بمهاجمة الماعز الخاصة بأحدهم.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.
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