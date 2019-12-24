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أخبار العالم

نتنياهو يبحث مع بومبيو مواجهة قرار الجنائية الدولية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
نتنياهو يبحث مع بومبيو
نتنياهو يبحث مع بومبيو مواجهة قرار الجنائية الدولية
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سمر صالح
هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا حول التحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأفاد مكتب نتنياهو وفق موقع "والاه"، بأن نتنياهو شكر بومبيو على وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل في مواجهة قرار المحكمة الدولية.

وأعلنت أمريكا معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال بومبيو "نحن نعارض بشدة هذا التحقيق وأي أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد إسرائيل ظلما.
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