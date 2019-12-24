AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنفيذ 14 ألف شقة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي فى بورفؤاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:21 م
رئيس صندوق الإسكان
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي خلال زيارتها لبورسعيد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس بجولة تفقدية تزامنًا مع العديد القومي لمحافظة بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان المختلفة بالمحافظة، رافقهما خلالها، عدد من مسئولي الإسكان الاجتماعي، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقالت مي عبد الحميد: شملت الجولة، تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد والبالغ عددها حوالي 14 ألف وحدة سكنية بالمدينة، والتي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه تم الاستفادة بنحو ما يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وشددت مي عبدالحميد، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، وكذا الالتزام بجميع بنود العقود فيما يخص أعمال التشطيبات وتلافي جميع الملاحظات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

كما شملت جولة محافظ بورسعيد والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، متابعة مشروع الأبراج السكنية بمنطقتي (الضواحي – السلام) بمدينة بورسعيد، والتي تشمل تنفيذ 3600 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2110 وحدات، وجارٍ تنفيذ 1495 وحدة أخرى بالمشروع، حيث تم التأكيد خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من الوحدات في المواعيد المحددة طبقًا للبرنامج الزمني المحدد وبكفاءة وجودة عالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الدولى: الإسكان الاجتماعي أحد أهم إنجازات الدولة المصرية

طرح شقق 120 مترا لمتوسطي الدخل في بورفؤاد بسعر التكلفة.. اعرف التفاصيل

غدا.. بدء سداد المقدمات لحجز شقق الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعى

الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

«الإسكان»: تسليم أول موقع للإسكان الاجتماعى بالشروق لشركة التعمير لخدمات الصيانة

عاصم الجزار: إتاحة وحدات سكنية لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

شاهد.. أول تعليق من ريهام سعيد على عودة ألبرت شفيق رئيسا لقنوات ON TV

علي جمعة يكشف عن ٣ أشخاص تبكي عليهم السماء عند موتهم

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأرصاد: نشاط قوي للرياح وعواصف ترابية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين