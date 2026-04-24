قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
محافظات

فحص وعلاج 3150 حالة بمراكز طما والمراغة والمنشاة بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف القوافل البيطرية المجانية والوصول بالخدمات إلى القرى والنجوع، نظّمت مديرية الطب البيطري بسوهاج وبالتعاون المشترك مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية EU ZERA3A للتنمية المتكاملة.

والذي تنفذه شركة AESA الإيطالية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية عددًا من القوافل البيطرية المجانية بمراكز طما والمراغة والمنشأة، خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026.

وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأسفرت أعمال القوافل عن فحص وعلاج 3150 حالة متنوعة، شملت:" 402 حالة فحص تناسلي واختبار عشار باستخدام السونار و641 حالة كشف وعلاج باطني والتهاب الضرع و1105 حالات علاج للطفيليات والتجريع و948 حالة مكافحة للطفيليات الخارجية و8 عمليات جراحية"، بالإضافة إلى حالات أخرى متنوعة.

محافظة سوهاج

وأكد الدكتور أحمد حمدي، وكيل وزارة الطب البيطري بسوهاج، أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز خدمات الرعاية البيطرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بكافة مراكز وقرى سوهاج، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، والحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

وأشار إلى أن القوافل شهدت إقبالًا ملحوظًا من المربين، وتم خلالها تقديم خدمات بيطرية متكاملة تشمل الفحص والتشخيص والعلاج بالمجان، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج قوافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

