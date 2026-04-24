محافظات

محافظ الإسكندرية: عيد التأسيس يجسد عمق الحضارة المصرية عبر العصور

وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الاحتفال بعيد تأسيس المدينة يحمل دلالات تاريخية عميقة، تعكس امتداد الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور، مشيرًا إلى أن الإسكندرية ستبقى نموذجًا مميزًا للتعايش الثقافي بين مختلف الشعوب.

وأوضح المحافظ، خلال كلمته على هامش الفعاليات، أن تأسيس المدينة على يد الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد، شكّل نقطة انطلاق لواحدة من أعظم مدن العالم القديم، لافتًا إلى أن تخطيطها ارتبط بيوم 25 طوبة، الذي يوافق شهر أبريل، وهو ما يعكس رمزية خاصة في تاريخها.

وأضاف أن العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني تمتد لأكثر من 23 قرنًا، وهو ما أسهم في خلق حالة فريدة من التفاعل الحضاري بين ثقافات البحر المتوسط، تجلت ملامحها بوضوح في مدينة الإسكندرية حتى اليوم.

وأشار عطية إلى أن هذه المناسبة لا تقتصر على إحياء ذكرى تاريخية، بل تمثل احتفاءً بجزء أصيل من الهوية الثقافية المصرية، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة عبد الفتاح السيسي، على دعم الفعاليات التي تبرز التراث الحضاري وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

محافظ الإسكندرية الإسكندرية وزير التعليم العالي البحر عيد

