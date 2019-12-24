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محافظات

الإسكندرية تصدر 7 تعليمات للمواطنين خلال النوة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
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أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة موجة الطقس السيئ.

ضربت نوة "الفيضة الصغرى" سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم على مدار 24 ساعة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة واستقبال كافة شكاوي المواطنين في حالة هطول الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين وإتباع 7 تعليمات يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ حفاظا على سلامتهم:
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.
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