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اقتصاد

ذاكرة الاقتصاد| بداية التجارة الخارجية فى عصر محمد على.. والأرز والقطن أشهر الصادرات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:14 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
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ولاء عبد الكريم
اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.

أسطول البحر الأحمر وإصلاح ميناء اسكندرية

قد ساعد إنشاء الأسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ إنشاء أسطول مصر في البحر الأحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر بعد ان تعطلت زمنا طويلا اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الأحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه

ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وأنشأ به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وأنشأ لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.

وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس واجهورن احد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.

الصادرات والواردات فى عصر محمد على:

تتألف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن، والارز، والحبوب، والصمغ والانسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضر الجافة، والافيون، والحناء وغير ذلك.

وكانت تستورد من الخارج الانسجة القطنية، والاجواخ، والطرابيش، والانسجة الصوفية، والاثواب الحريرية، والاخشاب، والحديد ، والاواني، والخردوات، والنحاس، والسكاكين، والورق، والعقاقير، واصناف العطارة، والفحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت، والانبذة، والمشروبات الروحية، وغير ذلك، وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اوروبا وتركيا سنة 1836 فبلغت بحسب إحصائيات، 2196000 جنيه للصادرات، و2679000 للواردات.

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