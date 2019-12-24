انتقادات في نقل النواب بسبب مسمار.. نائب يهاجم مسئولي السكة الحديد

شن النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هجوما شديدا علي مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووصف عبدالواحد مسؤولي الهيئة والعمل فيها بطريقة مشينة، قائلا: "الدنيا رحرحة في هيئة السكة الحديد ومفيش إرادة ومفيش حد يتحجج بالإمكانيات والاعتمادات المالية لأنه مفيش فقر ولكن فيه قلة رأي".



وقال "عبدالواحد"، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم لمناقشة مدى مساهمة الشركات التابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية في تحقيق المستهدافات لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أن مجلس النواب أقر قانون تشارك القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد، وعلى الرغم من ذلك مفيش نتائج ملموسة حتى الآن للتشريعات التي طالبوا بها مسؤولي الهيئة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ووقف نزيف الخسائر.



وأكد أن لجنة النقل والمواصلات منذ اكثر من 3 سنوات اقترحت علي وزير النقل وقتها الدكتور هشام عرفات ان يتم العمل علي أحكام التسرب من دفع قيمة تذاكر السكة الحديد وعدم مرور اي راكب الا بتذكرة من خلال بوابات علي غرار ما يحدث بمترو الأنفاق، إلا أن الوزير وقتها قال انها مكلفة علي الرغم من اعترافه للجنة بأن نسب التسرب تصل في بعض الخطوط لأكثر من 85 بالمائة وقلنا وقتها نبدأ بالمحطات الكبرى لوقف نزيف التسرب، إلا أنه لا مجيب واليوم وبعد 3 سنوات رجعنا ثاني لاقتراح اللجنة بعمل البوابات.



وطالب رئيس لجنة النقل أن يكون تنفيذ تلك البوابات في شهر علي الاقل من خلال شركة متخصصة، وقال أنا شخصيا لو مسؤل هنفذ الموضوع ده في شهر ووجه عبدالواحد كلامه لمسئولي شركات السكة الحديد قائلا عليكم ان تاخذوا من القوات المسلحة نموذج يحتذى به فخلال شهر واحد فقط طبقت القوات المسلحة منظومة كان بمقتضاها دخول الجماهير إلى الاستادات وكل واحد عارف مكانة وتذكرته، ولكن يبدو أن الدنيا مرحرحةعندكم شوية ولا بد من ضبط الأمور.



وشهد الاجتماع ثورة نواب اللجنة على رؤساء الشركات وممثلى وزارة النقل، حينما علموا أنه يتم استيراد "مسمار" يستخدم فى مزلقانات السكة الحديد، بـ 4000 جنيه، فى حين أن تكلفته الفعلية فى مصر 700 جنيه.



واستنكر رئيس اللجنة استيراد ذلك المسمار، بقوله، : "معقولة مش عارفين نصنع مسمار فى مصر يتحل ويتربط، إزاى لازم نجيب المسمار من بره، وكمان وغير قابل للصيانة علشان نستورده لما يحصله أى مشكلة"، وسأل ممثل السكة الحديد عن مقايسة ذلك المسمار، فأجاب: "مقايسة المسمار الواحد 4000 جنيه، والشركة الموردة تلزمنى باستيراده".



وعقب رئيس اللجنة: "المسمار دا تكلفته فى مصر 700 جنيه، دا حرام وإهدار، احنا ليه مستصغرين نفسنا يا جماعة، ليه الفكر الموجود فى هيئة السكة الحديد لا يتناسب مع فكر القيادة السياسية، الرئيس بيقول نسابق الزمن، وانتو فى هيئة السكة الحديد ماشيين تاتا تاتا"، مطالبًا بإعداد قائمة المواد التى تستوردها الهيئة، وإيجاد بديل لها فى مصر.