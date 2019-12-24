القوى العاملة: نستهدف التواصل مع أكبر عدد من العمال

بدأت مديرية القوي العاملة ببورسعيد اليوم الثلاثاء، تنفيذ البرنامج الثاني من فعاليات مبادرة مصر أمانة بين إيديك ، بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة، وتستمر 3 أيام بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.



وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المبادرة تأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية من خلال رفع الوعى لدى أطراف العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة والدستور، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعيتهم بالمخاطر والمشكلات التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معًا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.



وأضاف أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.



وبدأت ندوة اليوم بمحاضرة للواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، عن موضوع المخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، تليها محاضرة غدا، حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل للندا سعد، ومنار العوضي، وبعد غد الخميس، محاضرتان الأولي عن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وأثرها علي استقرار علاقات العمل وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، والثانية عن الحوار الاجتماعي وتهريف قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية، والدستور ودور وزارة القوي العاملة والمديريات ووسائل فض منازعات العمل الجماعية كآلية تحسين شروط وظروف العمل .