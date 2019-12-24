طريقة عمل ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون

تعاني الكثير من النساء من التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويعد ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون هو الحل الأمثل حيث إنه غني بالفيتامينات A ، C ، D و E.
يحسن ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون إنتاج الكولاجين في البشرة مما يساعد على علاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة فى البشرة ، كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة تعمل على تحسين مرونة الجلد ويقلل من علامات شيخوخة الجلد .
نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة بالوجه وفقا لما ذكره موقع "boldsky".
مكونات ماسك التجاعيد:
نصف ثمرة الأفوكادو
1 ملعقة كبيرة شمع العسل
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير قمح
طريقة عمل ماسك التجاعيد:
- اهرس الأفوكادو جيدا في وعاء، وضعه فى أي جنب.
- ضع شمع العسل على غلاية وانتظر حتى يذوب.
- أضف الأفوكادو المهروسة وزيت الزيتون وعصير قمح المخلوط إليه واخلطي كل شيء جيدًا.
- انزعه بعيدا عن اللهب واتركه يبرد ويصلب.
- كل ليلة قبل النوم ، خذ كمية صغيرة من الكريم وقم بتدليكه على الوجه.
- اتركيه طوال الليل حتى يجف.