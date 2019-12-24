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مرأة

طريقة عمل ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:24 م
طريقة عمل ماسك الأفوكادو
طريقة عمل ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون
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اسماء محمد
تعاني الكثير من النساء من التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويعد ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون هو الحل الأمثل حيث إنه غني بالفيتامينات A ، C ، D و E.

يحسن ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون إنتاج الكولاجين في البشرة مما يساعد على علاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة فى البشرة ، كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة تعمل على تحسين مرونة الجلد ويقلل من علامات شيخوخة الجلد . 

نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة بالوجه وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات ماسك التجاعيد:
نصف ثمرة الأفوكادو 
1 ملعقة كبيرة شمع العسل 
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير قمح 

طريقة عمل ماسك التجاعيد: 
- اهرس الأفوكادو جيدا في وعاء، وضعه فى أي جنب.
- ضع شمع العسل على غلاية وانتظر حتى يذوب. 
- أضف الأفوكادو المهروسة وزيت الزيتون وعصير قمح المخلوط إليه واخلطي كل شيء جيدًا. 
- انزعه بعيدا عن اللهب واتركه يبرد ويصلب. 
- كل ليلة قبل النوم ، خذ كمية صغيرة من الكريم وقم بتدليكه على الوجه. 
- اتركيه طوال الليل حتى يجف.
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