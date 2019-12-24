طريقة عمل ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون

تعاني الكثير من النساء من التجاعيد وعلامات الشيخوخة ويعد ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون هو الحل الأمثل حيث إنه غني بالفيتامينات A ، C ، D و E.





يحسن ماسك الأفوكادو وشمع العسل وزيت الزيتون إنتاج الكولاجين في البشرة مما يساعد على علاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة فى البشرة ، كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة تعمل على تحسين مرونة الجلد ويقلل من علامات شيخوخة الجلد .





نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة بالوجه وفقا لما ذكره موقع "boldsky".





مكونات ماسك التجاعيد:

نصف ثمرة الأفوكادو

1 ملعقة كبيرة شمع العسل

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير قمح





طريقة عمل ماسك التجاعيد:

- اهرس الأفوكادو جيدا في وعاء، وضعه فى أي جنب.

- ضع شمع العسل على غلاية وانتظر حتى يذوب.

- أضف الأفوكادو المهروسة وزيت الزيتون وعصير قمح المخلوط إليه واخلطي كل شيء جيدًا.

- انزعه بعيدا عن اللهب واتركه يبرد ويصلب.

- كل ليلة قبل النوم ، خذ كمية صغيرة من الكريم وقم بتدليكه على الوجه.