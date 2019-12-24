لا تلم نفسك.. 3 خطوات تساعدك على تجنب الاكتئاب

يكافح العديد من الأشخاص من أجل العيش فى حياة مستقرة وبسيطة، ومحاولة تجنب العديد من الصدمات والمواقف غير الصحية والتى تؤثر على حياتهم بالسلب بشكل غير طبيعى مما تؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب .





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الطرق لمحاولة تجنب الإصابة بالاكتئاب وهى:-





- الصبر

يعد الصبر هو المفتاح الوحيد للعديد من الأشياء، وبالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يمرون بمرحلة من مراحل الاكتئاب يجب أن يتحلوا بالصبر ويبتعدوا عن الضغط تدريجيًا.





- التحلى بالإيجابية

يجب أن ينظر الأشخاص دائمًا إلى كل ما هو جيد فى حياتهم، والتمتع به والعمل بإيجابية دون النظر إلى ما يفوتهم أو المواقف غير الصحية التى يتعرضون لها.





- لا تلم نفسك