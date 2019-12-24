AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تلم نفسك.. 3 خطوات تساعدك على تجنب الاكتئاب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:01 م
3 خطوات لتجنب الأكتئاب
3 خطوات لتجنب الأكتئاب
Advertisements
نهى هجرس
يكافح العديد من الأشخاص من أجل العيش فى حياة مستقرة وبسيطة، ومحاولة تجنب العديد من الصدمات والمواقف غير الصحية والتى تؤثر على حياتهم بالسلب بشكل غير طبيعى مما تؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الطرق لمحاولة تجنب الإصابة بالاكتئاب وهى:-

- الصبر
يعد الصبر هو المفتاح الوحيد للعديد من الأشياء، وبالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يمرون بمرحلة من مراحل الاكتئاب يجب أن يتحلوا بالصبر ويبتعدوا عن الضغط تدريجيًا.

- التحلى بالإيجابية
يجب أن ينظر الأشخاص دائمًا إلى كل ما هو جيد فى حياتهم، والتمتع به والعمل بإيجابية دون النظر إلى ما يفوتهم أو المواقف غير الصحية التى يتعرضون لها.

- لا تلم نفسك
يجب على كل شخص يشعر أنه سوف يدخل فى مرحلة كبيرة من الاكتئاب أن لا يلم نفسه أو يتحجج بأسباب وهمية لكى يلم نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحذير الأرصاد.. 4 طرق للوقاية من نزلات البرد

للتخلص من كابوس التنمر.. شابة قامت بحمية غذائية كادت أن تنهي حياتها

باخد علاج .. بطلة فيلم Frozen 2 تعلن إصابتها بالاكتئاب

4 أسباب لـ الاكتئاب.. وهل ينتقل وراثيًا؟

7 عوامل تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.. تجنبها

9 مضاعفات خطيرة تحدث عند الإصابة بـ الاكتئاب.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تعليق محافظ الفيوم على غرق عدد من القرى ونقل المواطنين بالمراكب.. فيديو

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

أحمد شوبير يعزي لاعب الأهلي في وفاة شقيقته

من الثلاثاء لـ الجمعة.. تفاصيل نوة ممطرة تضرب البلاد.. والمناطق الأكثر برودة

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

فيديوجراف| إيقاف مرتضى وفرج ورضا عبد العال وتوبيخ سيد عبد الحفيظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو