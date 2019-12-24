مكياج صاخب.. فرح يوسف تستعرض جمالها على انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج Arab Idol، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وظهرت فرح يوسف مرتدية "جاكيت صوف" باللون الأسود، وبادى بنى، وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة ،وبلمسة ناعمة .



ومن الناحية الجمالية خطفت "فرح" الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على طلاء شفاه باللون الكشميرى مما كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



كان آخر اعمال فرح أغنية تحمل اسم "بليز"، و هي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا.



وطرحت فرح يوسف أغنية جديدة نهاية العام الماضي بعنوان «الحكاية» من كلمات السيد علي، ألحان محمد شحاته، توزيع أمجد معتز، وميكس إسلام غلاب.



وأطلقت فرح يوسف قبلها بأشهر قليلة أول أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «ماكو بحلاتك»، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.



يذكر أن فرح يوسف اطلقت أول أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان "ماكو بحلاتك"، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.