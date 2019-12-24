AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مكياج صاخب.. فرح يوسف تستعرض جمالها على انستجرام.. شاهد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:05 م
فرح يوسف
فرح يوسف
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج Arab Idol، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت فرح يوسف مرتدية "جاكيت صوف" باللون الأسود، وبادى بنى، وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة ،وبلمسة ناعمة .

ومن الناحية الجمالية خطفت "فرح" الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على طلاء شفاه باللون الكشميرى مما كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

كان آخر اعمال فرح أغنية تحمل اسم "بليز"، و هي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا.

وطرحت فرح يوسف أغنية جديدة نهاية العام الماضي بعنوان «الحكاية» من كلمات السيد علي، ألحان محمد شحاته، توزيع أمجد معتز، وميكس إسلام غلاب.

وأطلقت فرح يوسف قبلها بأشهر قليلة أول أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «ماكو بحلاتك»، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.

يذكر أن فرح يوسف اطلقت أول  أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان "ماكو بحلاتك"، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.
مكياج صاخب.. فرح يوسف تستعرض جمالها على انستجرام.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارمن سليمان تحصد 1.25 مليون مشاهدة بـ تِفَنَّنْ.. فيديو

كارمن سليمان تحصد 1.5 مليون مشاهدة بـ تِفَنَّنْ.. فيديو

خليفة يعلن تبني مواهب شابة لشركته الإنتاجية

إطلالة جذابة لـ فرح يوسف على إنستجرام

ترشيحاتنا

نشرة الفن | طلاق جيهان منصور بعد زواج قصير .. حقيقة السخرية من عمرو يوسف.. سبب حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

بعد القبض على المتورطين في قتل كلب المطرية.. الرفق بالحيوان: نحتاج لـ قانون حقيقي لحمايتهم

لا رجع فيها .. اتحاد الكرة يعمق جراح مرتضى منصور ورضا عبدالعال

الحكم لم يخطئ على الإطلاق.. مختار مختار: راض عن لاعبي الإنتاج الحربي أمام الزمالك

إيهاب فهمي يتغزل في زوجته بصورة جديدة ورسالة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو