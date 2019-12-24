طقس سيئ.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وغرق طريق الكورنيش ..صور

شهدت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية مساء اليوم، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وعواصف، بالتزامن مع أول أيام نوة "الفيضة الصغرى".





وتسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت في غرق أنحاء من كورنيش البحر، مساء اليوم، وأدت شدة الرياح إلى تفاقم الأزمة خاصة بمنطقتي المندرة والعصافرة، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.





من جانبها، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء، بسيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ للمناطق المتضررة، لشفط تجمعات المياه لضمان استمرار السيولة المرورية.



