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أخبار العالم

الاستحمام في الشارع.. أحدث طرق التظاهر ضد أردوغان في تركيا| فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداولت وسائل الإعلام التركية طريقة جديدة في الاحتجاج شهدتها مدينة إزمير.

ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية مقطع فيديو يظهر شابين تركيين عن طريق الاستحمام في الشارع بمياه المطر.

وجاء ذلك احتجاجا على انقطاع المياه في في إزمير لأكثر من 60 ساعة.

وتسبب انقطاع المياه في ولاية إزمير في وقوف الناس في طوابير من الناس تحت مياه الأمريكا بعبوات فارغة لتعبئتها.

فيما ذكرت وسائل الإعلام التركية أن سبب انقطاع المياه عن ولاية أزمير منذ صباح يوم أمس الإثنين هو قيام طواقم البلدية بحملة صيانة كبيرة بسبب تضرر عدد كبير من الأنابيب بفعل الهطول الغزير للأمطار علي الولاية في الأيام الماضية.

وقالت شبكة "سي إن إن" في نسختها التركية إن طوابير من المواطنين يقفون تحت الأمطار من أجل تعبئة الماء من الصهاريج التي أرسلتها البلديات بعد انقطاع الماء عن معظم المناطق في بوجا وكربغلار وغازي أمير ومناطق متفرقة اخرى من يوم أمس.
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