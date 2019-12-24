حصاد دراسات السمنة فى 2019| 8 معلومات مثيرة أغربها الأرز ينقص الوزن

السمنة تزيد خطر السرطان



السمنة تسبب غباء الأبناء





الأرز ينقص الوزن

توصلت دراسة يابانية حديثة أن البلاد التى يحرص سكانها على تناول الأرز باستمرار انخفضت فيها معدلات الإصابة بالسمنة خاصة الانواع الكاملة لأنها تحتوي على الياف اعلى.



السمنة تدمر الأوعية الدموية

ثبتت دراسة صينية حديثة أن السمنة المفرطة تتسبب في الإصابة بأمراض القلب، لأن الدهون المتراكمة بالجسم تفرز بروتينًا ضارًا يتسبب في تدمير الأوعية الدموية.



السمنة تسبب الخرف

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة أكسفورد، أن الدهون تؤدي إلى خطر الإصابة بالخرف، وخاصة في الخمسينات من العمر، لذلك يجب الحرص الحفاظ على وزن صحي مثالي.



القهوة مفيدة للريجيم

أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن القهوة تحارب الدهون وتقضي على السمنة حيث أن الكافيين يبطئ ترسيب الدهون ويقلل من مستوى الدهون الثلاثية.



تغير التحاليل

يؤثر الوزن على قدرة الأطباء فى تفسير تحاليل الدم الروتينية بشكل صحيح عند الأطفال، وفقًا لبحث جديد نُشر فى مجلة جمعية الغدد الصماء والتمثيل الغذائى الأمريكية.



السمنة تدمر البيئة

كشفت دراسة حديثة أن الذين يعانون من السمنة المفرطة يولدون 700 مليون طن إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، ما يشكل نسبة 1.6% من جميع الانبعاثات التي يصنعها الإنسان ، مما يؤثر بشكل سلبي على البيئة وصحة أفراد المجتمع.



تعد السمنة من أخطر المشكلات الصحية التى تصيب عدد كبير من البشر مما دفع الكثير من العلماء فى مختلف أنحاء العالم إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية عن السمنة فى 2019.نرصد فى هذا التقرير أبرز ما توصلت له الدراسات العلمية التى تم إجرائها فى مختلف دول العالم خلال عام 2019 .15% من أنواع السرطان ترتبط بـالسمنة من بينها سرطان بطانة الرحم والكلى والقولون وتزداد احتمالات الخطر عند الإصابة بالسمنة قبل بلوغ سن الـ 40.أفاد فريق من الباحثين في مجال التغذية والصحة البيئية، في جامعة تكساس في أوستن وجامعة كولومبيا، أن سمنة الأم الحامل يمكن أن تؤثر على سنوات نمو طفلها وذكائه.