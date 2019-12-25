تركيا لا تريد العدالة يتصدر تويتر بالسعودية .. ومغردون: أردوغان يتاجر بالإسلام ودماء المسلمين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #تركيا_لا_تريد_العداله



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏تدعي تركيا الشفافية ودعم حقوق الانسان في الصحافة لكن عندما يكون الامر جدي فلن تجد غير العرقلة ومحاولات تغييب الحقيقة واستغلال القضية للدوافع الشخصية بينما اثبتت المملكة منذ البداية جديتها وشفافيتها في اظهار كافة التفاصيل للعالم ولايوجد لديها مماطلة أو تأخير ‎#تركيا_لاتريد_العدالة



‏‎#تركيا_لاتريد_العدالة انتهاكات حقوق الانسان في تركيا تعدت السجون وصلت حتى لاهالي المساجين المعارضين و تم تهديد المساجين بذويهم



‏النظام التركي يقوم بغزو اراضي دولة اخرى ويقوم بتهجير الالف الناس من الاكراد ويقوم بقصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين ومخلفًا جراء ذلك سيل من دماء الابرياء ويطلق في اعلامه بأن العملية من الصالح التركي ويسميها بنبع السلام واللذي يتضح لنا هو نبع الدماء ‎#تركيا_لاتريد_العدالة



‏تركيا تتعامل بشكل وحشي جدًا مع شعب اعزل

إنتهاكات تركيا لحقوق الإنسان تزايدت بشكل كبير في الفترة الاخيرة

‎#تركيا_لاتريد_العدالة



‏‎#تركيا_لاتريد_العداله

تريد الابتزاز والمتاجرة بالإسلام ودماء المسلمين والأراضي العربيه ، تريد نشر الفتنه عبر عملائها من اخوان الشيطان خفافيش الظلام لتنفيذ اهدافها التوسعيه ، المملكه حصن الاسلام وحائط الصد العربي والاسلامي فقد لخبطت أوراقهم وأوقفت اطماعهم فلذلك هي لا تريد العداله



‏اردوغان يعتقل كل شخص ينتقد حكمه عذب الأكراد ‎#تركيا_لاتريد_العداله



‏تركيا تقمع وتسجن كل من ينتقد أردوغان الجميع في تركيا سيسجن اذا عبر عن رآيه بصدق

‎#تركيا_لاتريد_العدالة