AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا لا تريد العدالة يتصدر تويتر بالسعودية .. ومغردون: أردوغان يتاجر بالإسلام ودماء المسلمين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
تركيا
تركيا
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #تركيا_لا_تريد_العداله

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏تدعي تركيا الشفافية ودعم حقوق الانسان في الصحافة لكن عندما يكون الامر جدي فلن تجد غير العرقلة ومحاولات تغييب الحقيقة واستغلال القضية للدوافع الشخصية بينما اثبتت المملكة منذ البداية جديتها وشفافيتها في اظهار كافة التفاصيل للعالم ولايوجد لديها مماطلة أو تأخير ‎#تركيا_لاتريد_العدالة

‏‎#تركيا_لاتريد_العدالة انتهاكات حقوق الانسان في تركيا تعدت السجون وصلت حتى لاهالي المساجين المعارضين و تم تهديد المساجين بذويهم

‏النظام التركي يقوم بغزو اراضي دولة اخرى ويقوم بتهجير الالف الناس من الاكراد ويقوم بقصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين ومخلفًا جراء ذلك سيل من دماء الابرياء ويطلق في اعلامه بأن العملية من الصالح التركي ويسميها بنبع السلام واللذي يتضح لنا هو نبع الدماء ‎#تركيا_لاتريد_العدالة

‏تركيا تتعامل بشكل وحشي جدًا مع شعب اعزل
إنتهاكات تركيا لحقوق الإنسان تزايدت بشكل كبير في الفترة الاخيرة
‎#تركيا_لاتريد_العدالة

‏‎#تركيا_لاتريد_العداله
تريد الابتزاز والمتاجرة بالإسلام ودماء المسلمين والأراضي العربيه ، تريد نشر الفتنه عبر عملائها من اخوان الشيطان خفافيش الظلام لتنفيذ اهدافها التوسعيه ، المملكه حصن الاسلام وحائط الصد العربي والاسلامي فقد لخبطت أوراقهم وأوقفت اطماعهم فلذلك هي لا تريد العداله

‏اردوغان يعتقل كل شخص ينتقد حكمه عذب الأكراد ‎#تركيا_لاتريد_العداله

‏تركيا تقمع وتسجن كل من ينتقد أردوغان الجميع في تركيا سيسجن اذا عبر عن رآيه بصدق
‎#تركيا_لاتريد_العدالة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير رسمي.. نظام أردوغان غرّم تركيا أكثر من 50 مليون دولار

أردوغان يطرد السوريين.. تركيا تواصل الترحيل القسري للاجئين

هيومن رايتس ووتش: حلفاء أردوغان يعدمون وينهبون المدنيين الأكراد

الشيزوفرنيا العربية بين إسرائيل وتركيا

11 ألف سيدة في السجون.. مظاهرة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد أردوغان

ترشيحاتنا

بعثة الزمالك تطير إلى زامبيا فجرا لمواجهة زيسكو .. وحازم إمام و5 لاعبين يغيبون

هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو

سوء الأحوال الجوية يضرب المحافظات.. ويعلق الدراسة

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

إفيهات بيومي فؤاد تتسبب في ضحك السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف".. فيديو

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويقرر حضور مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا