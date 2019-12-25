خبير في البنك المركزي: الدولة تسير نحو التحول الرقمي وصولاً إلى مجتمع تكنولوجي

قال أحمد منصور مدير إدارة القنوات الرقمية وخبير البلوك تشين بالبنك المركزي المصري، إن الحديث عن البلوك تشين في منتدى شباب العالم؛ دليل على متابعة الدولة لكل ما يحدث في قطاع التكنولوجيا والبلوك تشين.





وأضاف أحمد منصور في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الدولة تعمل على التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ونواكب تطورات المجتمع الدولي بشكل عام.





وأوضح أحمد منصور أن الشباب مهتم بالبلوك تشين والتحول الرقمي، لافتا إلى أن البلوك تشين ظهر في 2008 مع ظهور عملة "البيتكوين".





وأشار أحمد منصور إلى أن تكنولوجيا البلوك تشين هي التكنولوجيا الخاصة بقواعد البيانات اللامركزية، والبلوك تشين هي بيانات موزعة وليست مركزية".



