ترامب: لم أشتر هدية الكريسماس لـ ميلانيا حتى الآن

خلال مؤتمر مع عدد من أفراد القوات المسلحة في المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن الهدية التي أعدها لزوجته ميلانيا ترامب إنه انتقى "بطاقة جميلة" للسيدة الأولى.





وأثار تصريح الرئيس الأمريكي جدلا في الصحف الأمريكية، ونقلت "بيزنس انسايدر" عن ترامب قوله "لدي بطاقة معايدة جميلة لها.. وكثير من الحب. نحن نحب عائلتنا ونحب بعضنا البعض. لدينا علاقة رائعة، وأتمنى أن يكون الحال مع أزواجكم أيضا كذلك".





وأضاف ترامب: "ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد .. لم يتبق وقت يذكر . ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير".





وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب عقد محادثة عبر "فيديو كونفرانس" مع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، بينما كان يقضي إجازة مع زوجته في مقر إقامته في مار لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.





ويستعد الكاثوليك والبروتستانت وأتباع العديد من الكنائس الأرثوذكسية حول العالم للاحتفال بأعياد الميلاد، ليلة 25 ديسمبر.



