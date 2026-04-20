تحرير 19 مخالفة في حملات تموينية بالقناطر الخيرية

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة بنطاق مركز القناطر الخيرية استهدفت الحملة، مناطق (أبو الغيط – الخرقانية)، حيث جرى المرور على عدد من المخابز البلدية للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة.



وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 19 تقرير إثبات حالة ضد مخابز بلدية، وذلك لعدة مخالفات من بينها: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجن، عدم وجود قائمة تشغيل، غياب سجل زيارات المفتشين، عدم وجود ميزان صالح للاستخدام، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب وجود عجز وتصرف في نحو 7 شكاير دقيق.

تحرير محاضر مخالفة

كما تم التنسيق مع إدارة تموين القناطر الخيرية للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، حيث تم تحرير 5 محاضر جنح ضد عدد من الأنشطة شملت (مخبز سياحي – مخبز أفرنجي – محلات طيور – مطاعم)، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقوانين.



وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.