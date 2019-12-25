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رياضة

المصري في مواجهة طلائع الجيش| والجونة أمام سموحة بالدوري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
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نور عادل
يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفًا على منافسه طلائع الجيش اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد، وذلك في إطار الأسبوع العاشر من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل المصري المباراة وهو ساع إلى تعويض تعادله مع بيراميدز بهدف لكل منهما بالجولة الماضية، خاصة وأنه لم يحقق الفوز منذ 3 مباريات أمام المقاولون العرب وانبي وبيراميدز.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، وذلك بالفوز في مواجهتين والتعادل في مثلها والهزيمة في 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحاول فريق طلائع الجيش حصد أي نقاط من تلك المباراة في رحلته بالموسم الجديد بالدوري، خاصة عقب هزيمته من الجونة بهدفين دون رد.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، من فوز وحيد، وتعادل في 4 مباريات والهزيمة في ثلاث مواجهات.

وفي الإطار ذاته يحل الجونة ضيفًا على منافسه سموحة في تمام الخامسة عصرًا باستاد الإسكندرية في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وتعد تلك المباراة هي الظهور الأول لمدرب الجونة الجديد بيدرو بارني، وذلك بعدما تعاقد مع الفريق عقب رحيل المدرب الصربي نيبوشا.

ويأتي الجونة من فوزين متتاليين على حساب طلائع الجيش وبيراميدز.

بينما على الجانب الأخر يحاول حسام حسن، المدير الفني لسموحة في مباراة اليوم تعويض تعادله مع نادي الزمالك سلبيًا بالجولة الماضية.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ12 برصيد 10 نقاط من 3 مباريات فوز، وتعادل وحيد، والهزيمة في 5 مواجهات، بينما يأتي فريق سموحة في المركز السادس برصيد 14 نقطة، من الفوز في ثلاث مواجهات والتعادل في 5 مباريات وخسارة وحيدة.
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