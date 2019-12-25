AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز العبور: قطع المياه عن بعض المناطق بعد غد الجمعة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية "الترفيهية – الحي الأول محلية (6 – 8) – منطقة الـ800 متر – الحي الرابع من بلوك 19030 : بلوك 19070 – الحي الخامس من بلوك 16001 : بلوك 16035 – جزء من الحي التاسع"، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الجمعة الموافق 27/12/2019، وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت 28/12/2019، ولمدة 8 ساعات.

‎وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هنموت كلنا.. شابة تفتح باب طائرة متوجهة إلى تركيا

قتل وحرق وتسميم وسحل.. عيشة الكلاب تكشف موت الضمائر .. صور

الإمساك والشتاء.. طرق طبيعية لعلاجه بـ ربع جنيه.. ومشروب لذيذ ومغذٍ يعالج مشاكل المعدة ويزيل الحموضة مثل الزبادي

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

غرق الكافيهات وإغلاق الموانئ بسبب الطقس السيئ بـ دمياط

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس