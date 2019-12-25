نائب محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير موقف السيارات بمنطقة محيى الدين

تفقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، أعمال التطوير ورفع كفاءة موقف السيارات بمنطقة محيي الدين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة مشروع تطوير المواقف.





كما تم الوقوف على الوضع القائم بمواقف المحافظة، وضبط الخدمة بها، ومواجهة جميع صور العشوائية التي تؤثر بالسلب على الخدمة وإيراداتها والحركة المرورية بمحيط المواقف، والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام السائقين بالأجرة المقررة.

وتابع نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لتفعيل النظام الإلكتروني للتحكم في فتح وغلق بوابات الموقف والبالغ عددها 4 بوابات (2 دخول + 2 خروج)، حيث يجرى تركيب شريحة "باركود" على سيارات الأجرة بموقف محي الدين، والتي من خلالها يسهل التحكم في ضبط حركة دخول وخروج السيارات، ومعرفة عدد السيارات.





وأكد أنه سيتم إنشاء وحدة تحكم داخل الموقف مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات المرور، والتي تتيح مشاهدة الوضع عبر شاشات على مدار الساعة لمتابعة الحركة المرورية داخل الموقف والتدخل السريع في الحالات التي تستدعي ذلك.