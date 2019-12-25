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استشاري جراحات مناظير: التخدير سر نجاح عمليات السمنة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
استشاري : التخدير
استشاري : التخدير سر نجاح عمليات السمنة
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اسماء محمد
قال الدكتور أحمد شبانة استشارى جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعى بفيينا فى النمسا، إن التخدير فى عمليات السمنة لمرضى الأوزان العالية، هو تحد كبير ولكن مع وجود نظام متكامل للتخدير، يمكن إجراء جراحات السمنة فى مصر للأوزان العالية بأمان تام.

وأشار إلى أن أصعب حالات التخدير في عمليات السمنة عندما يكن المريض مصاب بأمراض القلب أو الجهاز التنفسى حيث يتم تحضير المريض جيدًا فى هذه الحالات ونتبع الكثير من الإجراءات والخطوات للعبور بالمريض بأمان من عملية السمنة.

وأضاف شبانة إن تحقيق الأمان في جراحات السمنة له معايير كثيرة جدا، فالجراح الماهر هو الذي يتحكم في باقي العناصر الأخرى مثل الأدوات التي تجرى بها العملية، وكذلك استشارى التخدير أحد أهم عوامل نجاح جراحات السمنة ، خاصة أن هناك العديد من المرضى يعانون من مشكلات صحية قد تتأثر بالتخدير خلال العملية، ولذلك وجود طبيب متخصص فى التخدير يحدث فارقًا كبيرًا .

وأوضح شبانة أن جلوس أحد أطباء التخدير مع المريض قبل النزول لغرفة العمليات لمراجعة التاريخ المرضى مرة أخرى، واختيار نوع التخدير المناسب للمريض بين استخدام البنج الكلي أوالبنج الجزئي إذا لزم الأمر، واستخدام أحدث التقنيات في التخدير والتي تكفل للمريض نسبة الأمان الكاملة وفقا للمعايير الدولية، كما يجب ان يتم متابعة المريض من فريق التخدير وبالتالي مراقبة تامة ومستمرة للمريض أثناء إجراء العملية، وانتقال المريض لغرفة الإفاقة لمدة 15 إلى 20 دقيقة لحين تمام الإفاقة والخروج للغرفة.
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