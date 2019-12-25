حصاد 2019| ميزات واتساب الجديدة.. أهمها المكالمات الجماعية

شهد تطبيق التراسل الفورى واتساب "WhatsApp"، خلال عام 2019 العديد من التحديثات الجديدة التي وفرت للمستخدمين العديد من المميزات، والتى تجعله منافسًا قويًا لتطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، حيث تأتي بتغييرات جذرية غير مسبوقة للخدمة، ومن بينها بعض المميزات التى أعلن عنها خلال العام ولكن للنسخة التجريبية من التطبيق مثل ميزة الوضع الليلي "DARK MODE".
وفيما يلي نستعرض الميزات التى تم طرحها أو الإعلان عنها خلال عام 2019، وفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب، والتى من أبرزها:
- ميزة مكالمات الفيديو الجماعية:
أطلق تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" خلال عام 2019، ميزة إجراء المكالمات الجماعية Group Call، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية إضافة وتحديد ما يصل إلى ثلاثة أشخاص في مكالمة فيديو واحدة داخل دردشة المجموعات.
- ميزة الفيديوهات القصيرة (Boomerang):
طرح واتساب في عام 2019 ميزة boomerang لمستخدمي هواتف آيفون على الإصدار التجريبي، وهي ميزة شائعة على موقع إنستجرام، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء وتصوير ملفات GIF مثل مقاطع الفيديو ولكن لمدة من 10 ثوانٍ.
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- ميزة مشاركة القصص إلى فيسبوك:
أتاحت الشركة المالكة لواتساب لمستخدميها خلال 2019، ميزة مشاركة حالة واتساب "Whatsapp Status" مباشرة إلى قصص فيسبوك "Facebook Stories" بضغطة زر واحدة، ومن خلال هذه الميزة يستخدم واتساب واجهة "API" ما يتيح عدم ربط الحسابات ببعض لمشاركة الحالة، حيث تعمل هذه الميزة على دمج جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى التى تمتلكها فيسبوك.
- ميزة عرض مقاطع نيتفيلكس بوضع (PiP):
قام تطبيق واتساب خلال عام 2019، بإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي iPhone، حيث يتيح لمستخدميها إمكانية مشاهدة مقاطع وإعلانات أفلام وبرامج نتفليكس Netflex عبر تطبيقها دون ترك المحادثة منه أو إغلاق البرنامج من خلال ميزة صورة في صورة (PiP)، ويتيح أيضًا للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو Facebook و YouTube و Instagram داخل التطبيق.
- ميزة تعديل الوسائط:
طرح واتساب ميزة جديدة خلال عام 2019، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدمي الخدمة تعديل أو تحرير الوسائط المرسلة أو المستلمة داخل تطبيق واتساب "WhatsApp"، والتي تمكن المستخدمين من خلال الضغط على خيار تحرير "edit" عند فتح ملف الوسائط داخل الدردشة، والتى ستعيد توجيه المستخدم إلى شاشة تحرير الصور، وبعد تعديلها سوف يتم إنشاء نسخة مكررة للصورة الأصلية.
- ميزة الأوامر الصوتية:
أطلق واتساب خلال عام 2019، ميزة الأوامر الصوتية على هواتف أندرويد، والتي تسمح للمستخدمين بقراءة رسائل تطبيق واتساب بالإضافة للرد عليها باستخدام الأوامر الصوتية، يتم ذلك عن طريق إصدار أمر صوتى "اقرأ رسائلى" "read my messages" لمساعد جوجل الذكي.
- ميزة حماية صورة الملف الشخصي:
قام واتساب بطرح ميزة حماية صورة الملف لهواتف أندرويد خلال عام 2019، والتي تعمل على حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من أن يتم تنزيلها والاحتفاظ بها من قبل الآخرين.
- ميزة تشغيل الرسائل الصوتية:
خلال عام 2019، أضاف واتساب ميزتين جديدتين خاصة بالرسائل الصوتية للخدمة، حيث اتاح لمستخدمي هواتف أندرويد ميزة تشغيل الرسائل الصوتية المستلمة بصورة متتالية دون الحاجة إلى تشغيلها بالضغط على الرسالة في كل مرة، بالإضافة إلي ميزة أخرى لمستخدمي هواتف آيفون وهي تشغيل الرسائل الصوتية من خلال الإشعارات، دون الحاجة لفتح التطبيق للاستماع إلى الرسائل الصوتية الواردة.
- ميزة تصميم الألبوم:
وخلال عام 2019، طرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة تجميع الصور المتعددة في فقاعة واحدة على "WhatsApp Chats"، والتي تعرض لمستخدمي التطبيق الصور المرسلة أو المستلمة في صورة ألبوم والتي تظهر ضمن الدردشة كرسالة واحدة.
- ميزة إخفاء الحالة صامتة:
أعلن واتساب خلال عام 2019 عن ميزة جديدة، تتيح لمستخدمى واتساب إمكانية إخفاء تحديثات الحالة وكتم كافة الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، حيث كانت تعمل الميزة في السابق على ظهور تحديثات الحالة التى قام المستخدم بإضافته كحالة غير مهمة في أسفل القائمة، ولكن مع هذا التحديث ستختفي تحديثات الحالة من الشاشة تمامًا، ويمكن للمستخدمين إحياءها من علامة تبويب التحديثات الصامتة الخاصة بالميزة.
- شاشة بداية جديدة Splash Screen:
طرح تطبيق واتساب على هواتف آيفون خلال عام 2019، شاشة بداية جديدة تظهر عند فتح التطبيق تسمي Splash Screen، وتظهر واجهة المستخدم الرئيسية للتطبيق تحمل شعار واتساب على خلفية بيضاء، والتي ستظهر الخلفية السوداء حين يتم طرح ميزة الوضع الليلي، والتي تم إطلاقها أيضًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل Android.
- ميزة محاذاة الصور:
وفر تطبيق واتساب خلال 2019، مؤشرا جديدا للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، عند وضعها على الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF"، وهى الميزة التى كانت موجودة فى موقع إنستجرام.
- ميزة إنشاء صور GIF:
أطلق واتساب خلال عام 2019، ميزة جديدة لإنشاء وإرسال مقاطع GIFS، والتي تتيح لمستخدمي الخدمة تحويل أي مقطع فيديو من معرض الهاتف الذكي إلى مقاطع صور متحركة GIF، مدتها 6 ثوان أو أقل.
- ميزة القائمة السوداء للمجموعات:
قام واتساب خلال عام 2019، بتحديث ميزة إعدادات الخصوصية الخاصة بالمجموعات، حيث يسمح خيار القائمة السوداء الجديدة التي من شأنها أن تتيح لك اختيار من يمكنه ومن لا يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب، وبذلك سيكون لديك مزيد من التحكم في رسائل المجموعة التي تتلقاها، وعند التمكين، سيطلب من المستخدم الذي يرغب في إضافتك في مجموعة واتساب أن يرسل لك أولًا رابط دعوة في التطبيق إذا قبلته، فستتم إضافتك إلى المجموعة وإلا فسوف تنتهي صلاحية الرابط في ثلاثة أيام.
- ميزة انتظار المكالمات:
طرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب خلال عام 2019، تحديثًا جديدًا يمنح التحديث ميزة "انتظار المكالمات"، والتي تسمح لك بتعليق الأشخاص أثناء الرد على مكالمة أخرى، بالإضافة إلى تحديث تصميم شاشة "الدردشات" أيضًا "لتسهيل مسح رسائلك بسرعة".
- ميزة رسائل التدمير الذاتي:
أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب خلال عام 2019، عن خاصية جديدة مخصصة للرسائل على هواتف أندرويد، وتعرف باسم ميزة التدمير الذاتي للرسائل "self-destruct"، حيث سيتم حذف الرسائل في واتساب بين المستخدمين بشكل افتراضي، بعد أن يتم ضبط التدمير الذاتي بعد إرسالها بمجرد مرور 5 ثوانٍ إلى 60 دقيقة، وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بتعيين رسائلهم على مؤقت التدمير الذاتي، وستحذف الرسائل إلى الأبد ولن يبقى لها أثر، سواء عند المرسل أو المرسل إليه.
- ميزة قفل الهاتف ببصمة الإصبع:
في شهر نوفمبر عام 2019، أتاح تطبيق المراسلة الفورية واتساب إمكانية غلق التطبيق باستخدام البصمة بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وكانت تلك الخاصية قد تم تفعيلها منذ عدة أشهر بهواتف الآيفون، وتدعم الميزة كلًا من Touch ID وFace ID، بينما يقتصر في نظام الأندرويد على فتح بصمات الأصابع فقط.
- ميزة الوضع الليلي Dark Mode:
وهي الميزة التي طال انتظارها خلال عام 2019، فإن آخر تحديث تجريبي للتطبيق يحتوي على الوضع الليلي الذي طال انتظاره، حيث قال موقع WABetaInfo: "إن خدمة التراسل الفوري لازالت تعمل على ميزة الوضع المظلم لضمان تجربة خالية من الأخطاء قبل إصدارها للمستخدمين"، والتي من المتوقع إطلاقها خلال عام 2020.
وفيما يلي نستعرض الميزات التى تم طرحها أو الإعلان عنها خلال عام 2019، وفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار واتساب، والتى من أبرزها:
- ميزة مكالمات الفيديو الجماعية:
أطلق تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" خلال عام 2019، ميزة إجراء المكالمات الجماعية Group Call، والتي تتيح لمستخدميها إمكانية إضافة وتحديد ما يصل إلى ثلاثة أشخاص في مكالمة فيديو واحدة داخل دردشة المجموعات.
- ميزة الفيديوهات القصيرة (Boomerang):
طرح واتساب في عام 2019 ميزة boomerang لمستخدمي هواتف آيفون على الإصدار التجريبي، وهي ميزة شائعة على موقع إنستجرام، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء وتصوير ملفات GIF مثل مقاطع الفيديو ولكن لمدة من 10 ثوانٍ.
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- ميزة مشاركة القصص إلى فيسبوك:
أتاحت الشركة المالكة لواتساب لمستخدميها خلال 2019، ميزة مشاركة حالة واتساب "Whatsapp Status" مباشرة إلى قصص فيسبوك "Facebook Stories" بضغطة زر واحدة، ومن خلال هذه الميزة يستخدم واتساب واجهة "API" ما يتيح عدم ربط الحسابات ببعض لمشاركة الحالة، حيث تعمل هذه الميزة على دمج جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى التى تمتلكها فيسبوك.
- ميزة عرض مقاطع نيتفيلكس بوضع (PiP):
قام تطبيق واتساب خلال عام 2019، بإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي iPhone، حيث يتيح لمستخدميها إمكانية مشاهدة مقاطع وإعلانات أفلام وبرامج نتفليكس Netflex عبر تطبيقها دون ترك المحادثة منه أو إغلاق البرنامج من خلال ميزة صورة في صورة (PiP)، ويتيح أيضًا للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو Facebook و YouTube و Instagram داخل التطبيق.
- ميزة تعديل الوسائط:
طرح واتساب ميزة جديدة خلال عام 2019، حيث تتيح هذه الميزة لمستخدمي الخدمة تعديل أو تحرير الوسائط المرسلة أو المستلمة داخل تطبيق واتساب "WhatsApp"، والتي تمكن المستخدمين من خلال الضغط على خيار تحرير "edit" عند فتح ملف الوسائط داخل الدردشة، والتى ستعيد توجيه المستخدم إلى شاشة تحرير الصور، وبعد تعديلها سوف يتم إنشاء نسخة مكررة للصورة الأصلية.
- ميزة الأوامر الصوتية:
أطلق واتساب خلال عام 2019، ميزة الأوامر الصوتية على هواتف أندرويد، والتي تسمح للمستخدمين بقراءة رسائل تطبيق واتساب بالإضافة للرد عليها باستخدام الأوامر الصوتية، يتم ذلك عن طريق إصدار أمر صوتى "اقرأ رسائلى" "read my messages" لمساعد جوجل الذكي.
- ميزة حماية صورة الملف الشخصي:
قام واتساب بطرح ميزة حماية صورة الملف لهواتف أندرويد خلال عام 2019، والتي تعمل على حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من أن يتم تنزيلها والاحتفاظ بها من قبل الآخرين.
- ميزة تشغيل الرسائل الصوتية:
خلال عام 2019، أضاف واتساب ميزتين جديدتين خاصة بالرسائل الصوتية للخدمة، حيث اتاح لمستخدمي هواتف أندرويد ميزة تشغيل الرسائل الصوتية المستلمة بصورة متتالية دون الحاجة إلى تشغيلها بالضغط على الرسالة في كل مرة، بالإضافة إلي ميزة أخرى لمستخدمي هواتف آيفون وهي تشغيل الرسائل الصوتية من خلال الإشعارات، دون الحاجة لفتح التطبيق للاستماع إلى الرسائل الصوتية الواردة.
- ميزة تصميم الألبوم:
وخلال عام 2019، طرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة تجميع الصور المتعددة في فقاعة واحدة على "WhatsApp Chats"، والتي تعرض لمستخدمي التطبيق الصور المرسلة أو المستلمة في صورة ألبوم والتي تظهر ضمن الدردشة كرسالة واحدة.
- ميزة إخفاء الحالة صامتة:
أعلن واتساب خلال عام 2019 عن ميزة جديدة، تتيح لمستخدمى واتساب إمكانية إخفاء تحديثات الحالة وكتم كافة الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، حيث كانت تعمل الميزة في السابق على ظهور تحديثات الحالة التى قام المستخدم بإضافته كحالة غير مهمة في أسفل القائمة، ولكن مع هذا التحديث ستختفي تحديثات الحالة من الشاشة تمامًا، ويمكن للمستخدمين إحياءها من علامة تبويب التحديثات الصامتة الخاصة بالميزة.
- شاشة بداية جديدة Splash Screen:
طرح تطبيق واتساب على هواتف آيفون خلال عام 2019، شاشة بداية جديدة تظهر عند فتح التطبيق تسمي Splash Screen، وتظهر واجهة المستخدم الرئيسية للتطبيق تحمل شعار واتساب على خلفية بيضاء، والتي ستظهر الخلفية السوداء حين يتم طرح ميزة الوضع الليلي، والتي تم إطلاقها أيضًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل Android.
- ميزة محاذاة الصور:
وفر تطبيق واتساب خلال 2019، مؤشرا جديدا للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، عند وضعها على الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF"، وهى الميزة التى كانت موجودة فى موقع إنستجرام.
- ميزة إنشاء صور GIF:
أطلق واتساب خلال عام 2019، ميزة جديدة لإنشاء وإرسال مقاطع GIFS، والتي تتيح لمستخدمي الخدمة تحويل أي مقطع فيديو من معرض الهاتف الذكي إلى مقاطع صور متحركة GIF، مدتها 6 ثوان أو أقل.
- ميزة القائمة السوداء للمجموعات:
قام واتساب خلال عام 2019، بتحديث ميزة إعدادات الخصوصية الخاصة بالمجموعات، حيث يسمح خيار القائمة السوداء الجديدة التي من شأنها أن تتيح لك اختيار من يمكنه ومن لا يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب، وبذلك سيكون لديك مزيد من التحكم في رسائل المجموعة التي تتلقاها، وعند التمكين، سيطلب من المستخدم الذي يرغب في إضافتك في مجموعة واتساب أن يرسل لك أولًا رابط دعوة في التطبيق إذا قبلته، فستتم إضافتك إلى المجموعة وإلا فسوف تنتهي صلاحية الرابط في ثلاثة أيام.
- ميزة انتظار المكالمات:
طرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب خلال عام 2019، تحديثًا جديدًا يمنح التحديث ميزة "انتظار المكالمات"، والتي تسمح لك بتعليق الأشخاص أثناء الرد على مكالمة أخرى، بالإضافة إلى تحديث تصميم شاشة "الدردشات" أيضًا "لتسهيل مسح رسائلك بسرعة".
- ميزة رسائل التدمير الذاتي:
أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب خلال عام 2019، عن خاصية جديدة مخصصة للرسائل على هواتف أندرويد، وتعرف باسم ميزة التدمير الذاتي للرسائل "self-destruct"، حيث سيتم حذف الرسائل في واتساب بين المستخدمين بشكل افتراضي، بعد أن يتم ضبط التدمير الذاتي بعد إرسالها بمجرد مرور 5 ثوانٍ إلى 60 دقيقة، وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بتعيين رسائلهم على مؤقت التدمير الذاتي، وستحذف الرسائل إلى الأبد ولن يبقى لها أثر، سواء عند المرسل أو المرسل إليه.
- ميزة قفل الهاتف ببصمة الإصبع:
في شهر نوفمبر عام 2019، أتاح تطبيق المراسلة الفورية واتساب إمكانية غلق التطبيق باستخدام البصمة بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وكانت تلك الخاصية قد تم تفعيلها منذ عدة أشهر بهواتف الآيفون، وتدعم الميزة كلًا من Touch ID وFace ID، بينما يقتصر في نظام الأندرويد على فتح بصمات الأصابع فقط.
- ميزة الوضع الليلي Dark Mode:
وهي الميزة التي طال انتظارها خلال عام 2019، فإن آخر تحديث تجريبي للتطبيق يحتوي على الوضع الليلي الذي طال انتظاره، حيث قال موقع WABetaInfo: "إن خدمة التراسل الفوري لازالت تعمل على ميزة الوضع المظلم لضمان تجربة خالية من الأخطاء قبل إصدارها للمستخدمين"، والتي من المتوقع إطلاقها خلال عام 2020.