بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم الأربعاء، منطقة عمارات العاملين بهيئة قناة السويس ومحيط نادي هواة الصيد وشارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد لمتابعة أعمال شفط المياه التي حاصرت المنطقة بعد ارتفاع منسوب المياه والموج بالبحر المتوسط مساء أمس.





وتابع المحافظ أعمال سحب المياه التي تتم بالتعاون بين مجلس مدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وطالب المحافظ بالدفع بجميع سيارات شفط وكسح المياه من أجل سرعة الانتهاء من رفع جميع كميات المياه.











