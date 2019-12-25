AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:50 م
طوارئ في بورسعيد
طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم الأربعاء، منطقة عمارات العاملين بهيئة قناة السويس ومحيط نادي هواة الصيد وشارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد لمتابعة أعمال شفط المياه التي حاصرت المنطقة بعد ارتفاع منسوب المياه والموج بالبحر المتوسط مساء أمس.

وتابع المحافظ أعمال سحب المياه التي تتم بالتعاون بين مجلس مدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وطالب المحافظ بالدفع بجميع سيارات شفط وكسح المياه من أجل سرعة الانتهاء من رفع جميع كميات المياه. 



ووجه محافظ بورسعيد بإعلان حالة الطوارئ فى جميع الأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة واتخاذ مايلزم من اجراءات وجاهزية المعدات للتحرك الفوري للتعامل مع النوات المقبلة.
بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار
بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار
بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار
بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار
بسبب سوء الطقس | طوارئ في بورسعيد والمحافظ يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابات الوزراء.. تعديل سور على الدائري وإعادة تركيبه.. توجيه سيارات شفط المياه لعدة أماكن بالمحافظات

في تقرير استعرضه رئيس الوزراء.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة في أكتوبر.. التموين والتضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للشكاوى والطلبات والالتماس من المواطنين

نوة المكنسة.. المحافظات الساحلية تعلن استعدادها لاستقبال الأمطار.. اجتماعات مكثفة وتعليمات مشددة لمواجهتها

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار .. صور

للتراخي في أعمال شفط مياه الأمطار.. محافظ الجيزة يجازي مسئول النظافة بحي جنوب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي للمحافظين: انتبهوا للناس اللي إ حنا مسؤولين عنهم ..فيديو

لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

بعد الفيديو الإباحي.. مقطع جديد لـ شيما الحاج يثير الجدل.. فيديو

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

بملابس صيفية | منة فضالي تشعل إنستجرام.. والجمهور: منورة أسوان

مرتضى منصور مطلوب على جوجل بسبب السحر الأسود | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية أم لأطفالها بمناسبة الكريسماس تثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرف على السبب

أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور