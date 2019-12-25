AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. صبا مبارك تحتفل بالكريسماس علي طريقتها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

واحتفلت صبا مبارك بالكريسماس، حيث ظهرت في الصورة بجاكت احمر وبلوفر اسود ، فيما اعتمدت علي تسريحة شعر ديل حصان. 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "تستاهلي كل الخير استاذه" _ "ما احلاكي" _ "القمر".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.


وشارك صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمالة تحلوى كدا ليه.. صبا مبارك تشعل إنستجرام على غلاف فوج

صبا مبارك تتألق بإطلالة جديدة في أحدث ظهور ..صور

ما احلاكي.. صبا مبارك تنشر صورة من ذكريات حفل مهرجان الجونة

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

بهذه الطريقة.. صبا مبارك تحتفل بـ 3 ملايين متابع

بالفرو.. صبا مبارك بـ إطلالة جديدة على إنستجرام

ترشيحاتنا

هدية أم لأطفالها بمناسبة الكريسماس تثير الجدل على مواقع التواصل.. تعرف على السبب

نظام جديد لدفع تذكرة المترو باستخدام الفيزا.. تفاصيل

قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصالح بعد الخيانة وارتدين فساتين أنيقة.. كيف احتفلت عائلة كاردشيان بالكريسماس.. صور

امرأة في حالة سكر تحاول إشعال النار في صديقها لسبب تافه.. صور

على شكل عين| مطار عرعر الجديد يتلألأ فى سماء السعودية.. صور