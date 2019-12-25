شاهد.. صبا مبارك تحتفل بالكريسماس علي طريقتها

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





واحتفلت صبا مبارك بالكريسماس، حيث ظهرت في الصورة بجاكت احمر وبلوفر اسود ، فيما اعتمدت علي تسريحة شعر ديل حصان.





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "تستاهلي كل الخير استاذه" _ "ما احلاكي" _ "القمر".





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.



