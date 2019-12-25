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رياضة

الإسماعيلي يستقر على قيد البدري في القائمة العربية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
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نور عادل
استقر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، على قيد محمود البدري، الظهير الأيسر للفريق في القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب في مباريات الفريق السابقة.

يأتي ذلك في إطار حرص النادي على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.

ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر فى ذهاب دور الـ ٨ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال السبت المقبل، على ملعب الأخير بالإسكندرية.

ومن المنتظر ان تطرح تذاكر مباراة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، في مقر نادي زعيم الثغر بالشاطبي.

وتم تحديد أسعارها كالتالي:

- المقصورة الرئيسية 500 جنيه.
- الدرجة الثانية (باب 2) 100 جنيه.
- الدرجة الثالثة 20 جنيها.

يذكر أن الأمن حدد عدد الحضور الجماهيري للمباراة، بسبعة آلاف مشجع.
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