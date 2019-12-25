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حوادث

نظر دعوى إلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة دكتوراه لمدرسة بكلية الزراعة 9 فبراير

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد سالم، المحامي، وكيلًا عن إيمان عباس حامد سيد، مدرس مساعد بكلية الزراعة، جامعة بني سويف، لإلغاء قرار شطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحُكم والمناقشة؛ تمهيدًا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لانعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة بجلسة 9 فبراير المقبل.

ذكرت الدعوى أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وقامت بالتسجيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 17 /1 /2012 وقامت بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".

وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه منذ مايو 2016 واجتازت كافة المواد الدراسية المقررة بتفوق، وأنجزت الجزء العملي، واجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.

وتابعت أنها فوجئت بعدم تحديد موعد للامتحان التأهيلي لأكثر من سنتين رغم مخاطبات إدارة الدراسات العليا بالكلية له أكثر من مرة ، الأمر الذي اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى إدارة الجامعة لتغيير المشرف الرئيسي.

وأوضحت أنها فوجئت بصدور قرار الجامعة بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، ولم يتم إخطارها أو إعلانها قانونًا بقرار شطبها، وحيث إن قرار الجهة الإدارية شطب رسالتها، صدر مجحفًا لها بعد عناء دام أكثر من 7 سنوات ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وبالمخالفة للقانون.
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