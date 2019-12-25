ورش فنية احتفالا بأعياد الكريسماس بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددا من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث أقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين مسابقة لاكتشاف مواهب القرية، كما عقد بيت ثقافة قها محاضرة لطلاب مدرسة الشهيد أسامة نصار بعنوان "عيد النصر" للأستاذ سمير لطفي.



احتفالا بالعام الميلادي الجديد، نظم بيت ثقافة سنديون ورشة عمل شجرة الكريسماس باستخدام الفوم، كما نفذت مكتبة بتمدة ورشة رسم حر، بينما أقامت مكتبة سنديون ورشة إعادة تدوير المخلفات البيئية القابلة للاستخدام.



ناقش بيت ثقافة شبين القناطر كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيان التوحيدي، مراجعة د.زكي نجيب محمود، يتحدث الكتاب عن حياة أبي حيان انه عاش فقيرا ولم يجد من يترجم له من المؤرخين، وتحدث في الكتاب عن ليالي السمر التي عاشها في حياته مابين الحديث عن العلم والأدب ووالنفس والفضائل، كذلك نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة كفر شكر ورشة حلي باستخدام السلك النحاسي والخرز.



نفذ نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة كروشية، إلي جانب عرض فني لفرقة الموسيقى العربية والنحاسية بالقصر تضمن تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني، كما نظم بيت ثقافة قها، ورشة رسم على الزجاج، بينما أقامت مكتبة باسوس وقصر ثقافة بهتيم، ورشة رسم حر للأطفال.



أقام نادي العلوم بقصر ثقافة الطفل، ورشة علمية لعدد من التجارب منها الطاقة الشمسية واستخداماتها، بجانب مجلة حائط عن "الفاكهة وأهميتها للإنسان"، وفي نادي تكنولوجيا المعلومات عقدت محاضرة للأطفال عن "الطرق الصحيحة لاستخدام مواقع الإنترنت".



عقد بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة لطلاب مدرسة سليم زهني٢ للحديث حول "ميلاد السيد المسيح عليه السلام"، كما عقد بمكتبة أكياد دجوى ورشة حكي عن "استقبال العام الميلادي الجديد"، بينما أعد قصر ثقافة كفر شكر مجلة حائط عن أعياد الكريسماس، كما استمرت فاعليات ورشة الحُلي المنفذة بنادي المرأة.



نفذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لتعليم "الأركت" بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلي ورشة لتعليم "الكروشيه" بنادي المرأة، بجانب ورشة "دراسات فنية حرة" بالفنون التشكيلية.