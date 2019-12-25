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محافظات

بتكلفة 6 ملايين.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:09 م
معدات جديدة لدعم
معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن دعم منظومة النظافة بمدن وقرى المحافظة بـ 6 لوادر زاحفة بتكلفة تقديرية 6 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019_2020م.

وقال المحافظ إن المعدات الجديدة ضمن خطة رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومدن المحافظة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الإدارة العامة للشئون المالية، ممثلة في إدارة التعاقدات، قامت بإنهاء الإجراءات المالية والقانونية لعملية التوريد طبقًا للقانون.
بتكلفة 6 ملايين.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ
بتكلفة 6 ملايين.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ
بتكلفة 6 ملايين.. معدات جديدة لدعم منظومة النظافة في كفر الشيخ
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