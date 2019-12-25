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محافظات

ضبط 10 أطنان ملح متحجر وغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:04 م
ملح متحجر
ملح متحجر
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم التكليف بضرورة تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، بشن حملة علي إحدي المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر ، أسفرت عن ضبط ١٠ أطنان ملح متحجر لسوء التخزين ، وإعدام ٧٠٠ كجم ملح لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنحة صحية ، وسحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر لوجود جزء غير مرخص به ونقص شديد في الاشتراطات الصحية ويمثل خطر داهم علي الصحة العامه .

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف علي مختلف المنشآت بالمحافظة ، وضبط المخالف منها حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
ضبط 10 أطنان ملح متحجر وغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر
ضبط 10 أطنان ملح متحجر وغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر
ضبط 10 أطنان ملح متحجر وغلق مصنع لمنتجات الألبان بصان الحجر
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