تستمر 3 ساعات | تحذير لأهالي هذه المناطق بالإسكندرية من انتشار رائحة الغاز الطبيعي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شركة تاون جاس ستقوم في الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء، بإضافة رائحة الغاز المعروفة في محطة أبو قير المتواجدة بشارع علي ماهر، شرقي المدينة، وذلك لفترة تتراوح من ساعتين إلى ٣ ساعات.



وأشار المحافظ في تصريح له أنه سيشعر بهذه الرائحة قاطنو المناطق القريبة من المحطة، وهى مناطق (أبو قير، والمعمورة، والطابية).



وطمئن محافظ الإسكندرية أهالي تلك المناطق، موضحا أن إضافة رائحة الغاز المعروفة إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا كون الغاز الطبيعي بلا رائحه في الأصل.