لتهنئة الأخوة المسيحيين.. محافظ بني سويف يزور الأديرة والكنائس

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ديري الأنبا بولا ، والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، والكنيسة الكاثوليكية بمدينة بني سويف، لتهنئة الأخوة المسيحيين بقرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ،مؤكدا على عمق الترابط والتآخي بين مكونات النسيج الوطني الواحد .





وأن أعياد المصرين كلها واحدة ، فالشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ،التي صمدت ولم يتغير منها شيء على مر العصور رغم الصعاب والمؤمرات والمكر الذي حاول ويحاول بثه أهل الشر والإرهاب لزعزعة أواصر الحب والمودة والاخاء بين النسيج الوطني الواحد.





وأكد محافظ بني سويف على أنه أراد من خلال هذه الزيارة ترسيخ تقليد جديد بأن تكون الزيارات المتبادلة متكررة وغير مرتبطة بالمناسبات فقط ، وانما ينبغي أن يكون هناك تواصل وتواد دائم ، والمشاركة في الرؤى والخطط التنموية ،وكل مايشغل المجتمع السويفي من موضوعات وقضايا مجتمعية ، مشيرا إلى أنه سيزور كل الكنائس والأديرة ضمن جولاته الميدانية المستمرة.





وسادت أجواء المحبة والبهجة بين الحضور،وأعرب القساوسة عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة ،غير التقليدية من محافظ الإقليم ، والتي جاءت قبل الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد خلال يومي 6 و7 يناير القادم ،مؤكدين على متانة وعمق العلاقة بين قطبي الأمة المصرية.





وأكد محافظ بني سويف أنه يجري تنفيذ خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، استعدادًا لأعياد الميلاد ورأس السنة،والتي تشمل الإجراءات الأمنية التي تنفذها مديرية أمن بني سويف ،بجانب التعليمات الصادرة لرؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوي من حيث تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس والحدائق والميادين العامة، التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين في العيد.





تجدر الإشارة إلى أن زيارة اليوم جاءت خلال جولة المحافظ التفقدية بمركز ناصر، التي شهدت المرور على عدد من المشروعات الخدمية والجماهيرية ، ضمن برنامج ميداني للوقوف على أرض الواقع على الموقف الخدمي بالقرى والمدن.