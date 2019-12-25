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تعليم

إبراهيم زكي أمينًا لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:19 م
الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 2510 لسنة 2019م، بتكليف إبراهيم زكي إبراهيم السيد، كبير إخصائيين مكتبات ووثائق بالمستوى الوظيفي مدير عام، للقيام بأعباء ومهام أمين كلية الآداب للعام الجامعي 2019م / 2020م.

تخرج إبراهيم زكي، في كلية الآداب جامعة طنطا، عام 1990م، وحاصل على دبلومة إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وشغل منصب مدير إدارة المكتبة المركزية منذ إنشاء الجامعة في 2007م، ومن القيادات المشهود لها بالانضباط والكفاءة الإدارية.

كما شغل زكي، منصب أمين كلية التربية الرياضة، لمدة عامين، وأمين كلية التجارة لمدة 3 سنوات، وتولى العمل – أيضًا - أمينًا لكلية الحاسبات والمعلومات في بداية العام الجامعي الحالي، إلا أن صدر قرار رئيس الجامعة المتقدم بتكليفه أمينًا لكلية الآداب.
إبراهيم زكي أمينًا لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ
إبراهيم زكي أمينًا لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ
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