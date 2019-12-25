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فن

علي طريقتها الخاصة : رايا أبي راشد تحتفل بالكريسماس مع ابنتها.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:35 م
رايا ابي راشد
رايا ابي راشد
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مصطفى كرم
احتفلت الاعلامية اللبنانية رايا ابي راشد بأعياد الميلاد "الكريسماس" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رايا ابي راشد بإطلالة جذابة حاملة ابنتها الصغيرة علي يديها وخلفهم شجرة الكريسماس معلقة علي الصورة قائلة "عيد ميلاد مجيد ل" لولا ومها" هذا عيد خاص اكثر من اي وقت مضي، اكبر امنية ان تكون الابتسامة علي وجة الأطفال ويجب أن نفكر فيهم ونجعل هذا الوقت لإعطاء".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كل سنة وانت بخير وصحة وسلامة" و "ربنا يخليهالك وتفرحي بيها" و "متألقة دايما " و" ماري كريسماس يا اجمل اعلامية ".

يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.

ورايا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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