AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شائعة وفاته.. أحدث ظهور لـ حسن حسني فى تكريم نقابة المهن التمثيلية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:21 م
حسن حسني
حسن حسني
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الاعلامية بوسي شلبي جمهورها بصوره الفنان الكبير حسن حسني خلال تكريمه من نقابة المهن التمثيلية.

وظهر الفنان حسن حسني فى الصورة متبسما وبصحة جيدة بعد تردد شائعة وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الاخيرة.

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون في وقت سابق عن تكريم الفنان القدير حسن حسني اليوم الأربعاء، بمسرح النهار بشارع قصر العيني، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية 21 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر الجاري

وكانت شائعات ترددت منذ فترة قصيرة بوفاة الفنان حسن حسني وحرص الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين على كشف حقيقة الأخبار المتداولة.

ومن أهم أعمال الفنان حسن حسني، مسلسل رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة، الناظر، أفريكانو، ملك روحى، أين قلبى، وغيرها من عشرات الأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

أشرف زكى يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

انتشار شائعة وفاة حسن حسني.. تفاصيل

حسن حسني الضاحك على موته.. الشائعات تُصر على وفاته والفنان يرد بـ «وردة»

شائعات لاحقت النجوم في 2019.. صورة شيرين سيف النصر الأبرز.. وفاة عادل إمام وحسن حسني الأكثر جدلا.. ضجة بسبب طلاق أحمد السقا ومها الصغير

شائعات النجوم في 2019 .. طلاق أحمد الفيشاوي ووفاة حسن حسني

ترشيحاتنا

بعد الفيديو الإباحي | قرار صادم من منى فاروق بدبي | فيديو

أشهرها فستان الجونة.. 5 إطلالات وضعت غادة عادل في ورطة مع جمهورها

أخبار الرياضة | السوبر المصري في الإمارات.. اختفاء ثنائي الأهلي.. مرتضى منصور زعلان من الجن

لصالح المواطن.. أحمد موسى: الرئيس طالب بتخفيض أسعار منتجات جهاز الخدمة الوطنية

رسائل اقتصادية مهمة من الرئيس السيسي اليوم

عزمي مجاهد: حصانة البرلمان بالملاعب تهدد بتجميد الكرة المصرية دوليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال