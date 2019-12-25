1100 سجادة جديدة تغطي التوسعة السعودية الأولى في المسجد النبوي

أشرف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وبتصاميم فريدة وجديدة لأول مرة يتم فرش المسجد النبوي بها.



وأشاد الشيخ السديس بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي, حاثًا جميع العاملين على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين.



يُذكَّر أن السجاد الجديد يعتبر من أفضل وأجود أنواع السجاد في العالم، صُنِعَ وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.