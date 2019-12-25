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رياضة

محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:32 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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عمرو الحلواني
يدخل ليفربول فى مواجهة قوية غدا الخميس أمام ليستر سيتى في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول بقيادة نجمنا محمد صلاح المباراة متصدرا جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

وتعد مباراة ليستر سيتى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلًا لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

وفى هذا السياق ، أكد تشارلى نيكولز محلل سكاي سبورت أن ليفربول سيخسر هذه المباراة مشيرا إلى أن الريدز سيخسر عدة مباريات هذا الموسم وستكون البداية من مباراة الغد أمام ليستر سيتى، مشيرا إلى ان المباراة ستنتهى بخسارة الليفر بنتيجة 2/1 .
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