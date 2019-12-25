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تعليم

التعليم: تم فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين التابلت في مكاتب البريد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:27 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد ، وذلك فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الاولى والثانية .

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أكد أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لـ الصف الاول الثانوي المقرر عقدها يناير القادم فستعقد ورقيا ، وستكون بدرجات محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية ، وستكون درجاتها ايضا محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح .
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وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.

وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.
التعليم: تم فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين التابلت في مكاتب البريد
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