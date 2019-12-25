التعليم: تم فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين التابلت في مكاتب البريد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد ، وذلك فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الاولى والثانية .
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أكد أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لـ الصف الاول الثانوي المقرر عقدها يناير القادم فستعقد ورقيا ، وستكون بدرجات محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية ، وستكون درجاتها ايضا محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح .
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وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أكد أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لـ الصف الاول الثانوي المقرر عقدها يناير القادم فستعقد ورقيا ، وستكون بدرجات محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية ، وستكون درجاتها ايضا محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح .
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وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.
وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.
وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.