التعليم: تم فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين التابلت في مكاتب البريد

نائب وزير التعليم يترأس الاجتماع التحضيري لإطلاق المشروع الوطني للقراءة

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.