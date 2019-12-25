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تعليم

التعليم تحذر المدارس: ماتحرموش طالب من الامتحان بسبب المصروفات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:34 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، توصي بالتنبيه على مديري المدارس يالتأكد من استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية ، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020 .

كما شددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة السماح لجميع الطلاب بأداء الامتحانات المقررة في توقيتاتها المقررة ، وعدم حرمان أي طالب من الامتحان بسبب المصروفات.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمون بسداد الرسوم الدراسية عن طريق احدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عرض موقف اعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه قد تم فتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من مكاتب البريد وشركة فوري ، كما تم فتح منذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الاولى والثانية.
التعليم تحذر المدارس: ماتحرموش طالب من الامتحان بسبب المصروفات
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