التعليم تحذر المدارس: ماتحرموش طالب من الامتحان بسبب المصروفات

التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمون بسداد الرسوم الدراسية عن طريق احدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم.وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عرض موقف اعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه قد تم فتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من مكاتب البريد وشركة فوري ، كما تم فتح منذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد فقط لطلاب الصف الاول الثانوي للمرة الاولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الاولى والثانية.