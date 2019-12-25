التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات

ترأس اليوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و التعليم العام أول اجتماعاته اليوم بعد توليه منصب نائب الوزير منذ أيام ، حيث ترأس حجازي الاجتماع الذي عقدته الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة ، بمديرى إدارات التربية الخاصة ومسؤلى الدمج من جميع المحافظات .



وقد حضر هذا الاجتماع ، كل من انجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة ، وهالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتربية الخاصة بالوازرة ، و أسامة سويد مدير عام الادارة العامة للتربية الخاصة ، وعبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة .



حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة استعدادات بدء اجراءات دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الدارسين بالصف الثالث الثانوى العام والفني .



كما شهد الاجتماع توزيع نسخ اضافية من القاموس الاشارى الموحد للصم ، ونسخ من دليل التوعية بالدمج بالتعليمي واجراءاته على مديري ادارات التربية الخاصة بالمحافظات .



وفي نهاية الاجتماع ، قام الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ، بتكريم العضو الفني بالادارة محمد كرم لانجازته الرياضية المميزة .