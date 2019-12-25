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تعليم

التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:58 م
توزيع نسخ اضافية
توزيع نسخ اضافية من القاموس الاشارى الموحد للصم
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ياســـمين بدوي
ترأس اليوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و التعليم العام أول اجتماعاته اليوم بعد توليه منصب نائب الوزير منذ أيام ، حيث ترأس حجازي الاجتماع الذي عقدته الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة ، بمديرى إدارات التربية الخاصة ومسؤلى الدمج من جميع المحافظات .

وقد حضر هذا الاجتماع ، كل من انجي مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة ، وهالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتربية الخاصة بالوازرة ، و أسامة سويد مدير عام الادارة العامة للتربية الخاصة ، وعبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة .

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة استعدادات بدء اجراءات دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الدارسين بالصف الثالث الثانوى العام والفني .

كما شهد الاجتماع توزيع نسخ اضافية من القاموس الاشارى الموحد للصم ، ونسخ من دليل التوعية بالدمج بالتعليمي واجراءاته على مديري ادارات التربية الخاصة بالمحافظات .

وفي نهاية الاجتماع ، قام الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ، بتكريم العضو الفني بالادارة محمد كرم لانجازته الرياضية المميزة .
التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات
التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات
التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات
التعليم توزع القاموس الإشاري الموحد للصم على مسئولي التربية الخاصة بالمديريات
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