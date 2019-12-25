وكيل تعليم الفيوم يطمئن على صحة طالب أصيب فى مباراة دوري المدارس

زار الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، مستشفى التامين الصحى بمحافظة الفيوم للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب يوسف أحمد عوض، بالصف الثاني الإعدادي ، بمدرسة شكشوك الإعدادية بإبشواي.



أصيب الطالب أثناء مشاركته فى احدى مباريات دورى المدارس الذى تنظمه ادارة الرياضة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



أشرف على حالة الطالب، الدكتور محمد نادي مدير المستشفي، وتم إجراء الفحص الطبي للطالب وأصبح في حالة جيدة وسيتم خروجه من المستشفى خلال ساعات.



كان الطالب نرض لإصابة قوية خلال أدائه مباراة في دورى المدارس وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حالته حتى إجراء العملية الجراحية.