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رياضة

الاسماعيلي يغلق ملف التعاقد مع حسين السيد لطلباته المادية المبالغ فيها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:56 م
حسين السيد
حسين السيد
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عمرو ابوبكر
أكد صبري المنياوي مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أن مسؤولي نادي الإسماعيلي أغلقوا الباب أمام إمكانية التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي.

وقال المنياوي خلال تصريحات على فضائية تايم سبورت، إن عند انتقال محمود متولي إلى الأهلي في بداية الموسم، طلبنا 3 لاعبين إعارة كان من ضمنهم حسين السيد".

وأضاف المنياوي الى أن، حسين السيد بالغ في طلباته المادية، واشترط الحصول على 5 مليون جنيه نقدا قبل النزول إلى الملعب".

وتابع "لم يعجبنا هذا الكلام، كانت هناك علاقة بيننا وانقطعت، ولن يترشح حسين السيد مجددا للانتقال للإسماعيلي".

وأوضح مدير الكرة بالإسماعيلي "نريد التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع وصانع ألعاب ورأس حربة في يناير".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد مرور 10 جولات من بطولة الدوري.
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