حظك اليوم الخميس 26 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس، 26 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم إليكم حظك اليوم الخميس 26 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 26 ديسمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.





برج الحمل

مهنيا وعائليا: كسوف الشمس الحلقي في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

عاطفيا واجتماعيا: تساورك الشكوك لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق.





برج الثور

مهنيا وماليا: تجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

عاطفيا: كسوف الشمس الحلقي في منزل الحظ يعدك بلقاءات عاطفية دافئة وتبدو أكثر تألقا.





برج الجوزاء

مهنيا وماليا: كسوف الشمس الحلقي في منزل المدخرات يمنحك الحظ والنجاح في العمل والمال وتحسن التصرف والتخطيط.

اجتماعيا وعاطفيا: تتحرر اليوم من بعض الضغوط وقد تمر بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.





برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس الحلقي في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق.. فلا تبالغ اليوم في حساسيتك وتمردك على القوانين.





برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. عطارد في منزلك الخامس يساعدك على توضيح وجهة نظرك وقد تنجح في أن تصحح المفاهيم.

صحيا ومهنيا: كسوف الشمس الحلقي في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتهتم بأمور صحية.





برج العذراء

عاطفيا: كسوف الشمس الحلقي في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: قوة شخصيتك تساعدك على عرض آرائك ببراعة ولا تتردد اليوم في قبول الدعوات الاجتماعية.





برج الميزان

عاطفيا وعائليا: كسوف الشمس الحلقي في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتسرع في إعطاء رد أو قرار.









برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس الحلقي في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية تقربك ممن حولك.





برج القوس

اجتماعيا وعائليا: المريخ ونبتون في وضع معاكس وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.

مهنيا وماليا: كسوف الشمس الحلقي في منزلك الثاني وقد يجعلك أقل تركيزا، والأولوية اليوم لعدم التسرع والانتباه في خطواتك وقراراتك.





برج الجدي

مهنيا: كسوف الشمس الحلقي في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

عاطفيا واجتماعيا: عدة كواكب مجتمعة ببرجك.. تبدو مشرقا ومؤثرا فيمن تحب، فقط لا تعلن أخبارك الخاصة.





برج الدلو

مهنيا وماليا: الحياة ليست سهلة وعليك أن تعد نفسك للهجوم أو للدفاع.. وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية!

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.





برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.