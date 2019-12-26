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رياضة

تصنيف أندية العالم.. الأهلي يتقدم على مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
أحمد هاني
تقدم الأهلي عدة مراكز في التصنيف الشهري لأفضل أندية العالم لشهر ديسمبر الجاري، حيث احتل المركز الـ41 على مستوى العالم، بعد تحقيقه لقب الدوري المصري.

المارد الأحمر الذي حصد 7383 نقطة، تفوق على أندية أوروبية عريقة، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي، وبروسيا دورتموند.

وحلّ الأهلي أيضًا بالمركز الأول على مستوى إفريقيا، يليه صن داونز الجنوب إفريقي الذي احتل الترتيب الـ62 على مستوى العالم والثاني إفريقيًا.

فيما واصل برشلونة الإسباني صدارته للقائمة برصيد 15917 نقطة، يليه ليفربول الإنجليزي برصيد 15510 نقطة.

ويمكنك الاطلاع على القائمة من الموقع الأصلي من هنا

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