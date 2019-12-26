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رياضة

محمد فضل يعلن موعد مباراة السوبر المصري وحقيقة إقامتها في العراق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
محمد فضل
محمد فضل
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ياسمين تيسير
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث أكد أن المباراة ستقام في فبراير المقبل.

وأكد محمد فضل، في تصريحات لـ برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن مكان المباراة لم يتم تحديده حتى الآن، مشددا على أن كل ما يتردد حول إقامة المباراة في العراق أو الأردن أو اليمن غير صحيح ومجرد اجتهادات.

وأضاف محمد فضل، أن اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض العربية لاستضافة السوبر المصري، مشيرا إلى أن ملف المباراة في يده، ولكن القرار النهائي يكون للجنة بأكملها والشركة الراعية.

وتابع محمد فضل، أن اتحاد الكرة يدرس جميع العروض المقدمة لاختيار الأنسب والأفضل لإقامة المباراة.

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